Артем Жога и Алексей Текслер наградили руководителей волонтерского центра РМК

«Сила Урала» работает с 2020 года

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога и губернатор Алексей Текслер посетили волонтерский центр РМК «Сила Урала», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Добровольцы Русской медной компании и активные жители региона вместе решают социальные и экологические задачи. Начиная с 2020 года их помощь получили более трех миллионов человек. Сейчас в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях действуют более 60 муниципальных штабов волонтерского центра, а число добровольцев превышает 15 тысяч человек. За это время волонтеры организовали и провели более 1500 мероприятий.

Артем Жога отметил, что волонтеры центра неоднократно приходили на помощь первыми в самые трудные моменты. Алексей Текслер добавил, что такая крупная волонтерская организация должна не только помогать, но и делиться знаниями, вовлекая в добровольческую деятельность новых участников, прежде всего молодежь.

«Благодаря в том числе и вашей организации наш регион получил премию #МЫВМЕСТЕ. Челябинская область вошла в тройку лучших регионов страны по волонтерскому движению», — подчеркнул глава региона.

Руководители подразделений волонтерского центра Максим Глазков, Валентина Душенкина и Ольга Матях получили награды.