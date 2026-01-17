Артем Жога: «Челябинская область — один из ключевых центров России»

Из года в год Южный Урал продолжает стремительное развитие

Сегодня, 17 января, жители Челябинской области отмечают 92-й день рождения региона. С праздником южноуральцев поздравил полпред президента на Урале Артем Жога. Он отметил, что Челябинская область на протяжении своей истории вносит неоценимый вклад в развитие страны, а ее жители из поколения в поколение передают такие важные ценности, как уважение к прошлому, верность Отечеству и неустанный труд.

«Регион, словно локомотив, из года в год продолжает свое стремительное развитие. Он является одним из ключевых центров нашей Родины в области промышленного производства, робототехники, науки и образования, культуры, спорта, волонтерства и других сферах. Все это — результат усердного и честного труда жителей области»,— подчеркнул Артем Жога.

Челябинская область богата уникальной природой и великими достижениями, добавил полпред. В годы Великой Отечественной войны южноуральцы совершали подвиги на фронте и в тылу. Современники продолжают эти традиции.

«Желаю Челябинской области процветания, а жителям — счастья, благополучия и энергии для новых свершений на благо Уральского федерального округа и всей России»,— поздравил Артем Жога.

С 92-летием Челябинской области южноуральцев поздравили Валентина Матвиенко и Алексей Текслер.