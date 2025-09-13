Артем Жога: Челябинск занимает особое место среди уральских столиц

Город — не только крупнейший промышленный центр, но и культурный и научный

Сегодня, 13 сентября, Челябинск отмечает день рождения: городу исполняется 289 лет. Почти за три века своего существования челябинцы не раз доказывали свою верность Отчизне не словом, а делом, подчеркнул полпред президента России на Урале Артем Жога.

«Челябинск в годы Великой Отечественной войны стал знаменитым Танкоградом — городом, где в прямом смысле ковалась Победа. Высокое звание города трудовой доблести гордо несут и современные челябинцы: благодаря их активному участию в спецоперации, а также работе в тылу волонтерских организаций российские войска активно наступают в Донбассе и Новороссии», — отметил Артем Жога.

Полпред президента подчеркнул, что Челябинск занимает особое место среди региональных столиц Урала. Это крупнейший научный, культурный, промышленный и деловой центр. И именно неравнодушные и активные жители сделали его таким и продолжают делать город лучше.

В праздничный день Артем Жога пожелал челябинцам счастливой и комфортной жизни в любимом городе.

Челябинцы действительно заинтересованы в развитии своей малой родины. Пример тому — программа инициативного бюджетирования. Ежегодно тысячи горожан предлагают различные проекты для благоустройства. И каждый год преображаются десятки дворов и общественных пространств.