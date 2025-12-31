Артем Жога: «2025‑й подтвердил: наша сила — в сплоченности и верности себе»

Сообща жители уральских регионов решили множество важных задач

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога отметил, что уходящий 2025 год был наполнен разными событиями и задачами. Жители уральских регионов успешно решили их сообща, в очередной раз доказав, что сила народов России — в сплоченности и верности себе.

«На Урале развиваются города и поселки, строятся школы и больницы, открываются спортивные площадки и ремонтируются дороги. Но главная ценность и достижение — это вы. У нас живут трудолюбивые, талантливые и преданные родному краю люди», — обратился к уральцам Артем Жога.

Полпред напомнил, что 2026-й объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России. И добавил, что именно Урал всегда был местом встречи культур.

«Мы должны беречь общественное и национальное единство и передавать его следующим поколениям. Уверен, регионы округа продолжат укреплять многовековые традиции добрососедства и взаимопомощи», — добавил Артем Жога.

Полпред пожелал уральцам в новом году радости, благополучия и исполнения желаний. Особые поздравления он адресовал тем, кто сейчас защищает рубежи Родины.

«Победа будет за нами!»

Южноуральцев с наступающим Новым годом поздравил губернатор Алексей Текслер.