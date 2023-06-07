Артем и София стали самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области в мае‑2023

Лидировавшие в апреле Михаил и Ева опустились на второе место

В минувшем мае в Челябинской области самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София. Всего в прошлом месяце с такими именами было зарегистрировано 64 мальчика и 62 девочки. Какие еще имена вошли в топ-5, рассказали в пресс-службе государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Вторым по популярности мужским именем стало Михаил — в области зарегистрировали 54 малыша с таким именем. Также в мае родилось 52 Матвея, 44 Александра и 39 Марков.

Девочек новоиспеченные родители чаще всего называли также Евами, с таким именем зарегистрировано 45 малышек, и Викториями — 42 ребенка. Также в топ-5 вошли такие имена, как Анна и Василиса, — 41 и 40 девочек соответственно.

Кстати, в апреле-2023 самыми популярными именами были Михаил и Ева, в последнем весеннем месяце они опустились на второе место.