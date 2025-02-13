Арт-Сквер в Челябинске приведут в порядок к майским праздникам

Глава города решил взяться за состояние игровой площадки

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил к майским праздникам привести в порядок Арт-сквер на набережной реки Миасс. Общественное пространство, открытое всего 3,5 года назад, требует серьезного обновления. Сегодня, 13 февраля, мэр побывал на объекте и распорядился привести в порядок площадку, сообщил Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

«Все больше горожан жалуются на небезопасность и общее состояние игровой площадки, видят сломанные лавочки и неухоженный ландшафт. Такое, конечно, недопустимо, особенно в столь знаковом для челябинцев и гостей города месте», — сообщил Алексей Лошкин.

Мэр Челябинска с главной Центрального района осмотрел каждый объект. Выслушал предложения по обновлению Арт-Сквера и срокам работ. Поставил задачу уже к майским праздникам отремонтировать площадку.

К ремонту приступят, как только в городе установится теплая погода. Рабочие восстановят игровые конструкции, декоративные элементы, травмобезопасное покрытие, разбитые ступеньки лестниц, а также заменят расколотую плитку. Преобразится и сцена, на которой летом выступают артисты и проходят мероприятия.

«Считаю, что нужно вернуть Арт-Скверу его первозданный вид. Такой подход нужно применять ко всем общественным пространствам в городе. Каким бы масштабным и замечательным ни был проект, за ним нужно следить и вовремя приводить в порядок», — добавил Алексей Лошкин.

Отметим, что Арт-Сквер в Челябинске стал одной из самых посещаемых площадок жителями города. В летний период здесь проводится множество массовых мероприятий, работает скейт-парк. Он стал популярным местом досуга у горожан.