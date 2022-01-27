Ароматизаторы для автомобиля представляют опасность

Почему от таких вещей лучше отказаться

Приобретая ароматизатор в машину, владелец надеется, что в салоне всегда будет приятный запах. О том же, что такие отдушки оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека, мало кто задумывается.

Особо чувствительные к запахам люди не терпят в машине подобных аксессуаров. Таким щепетильным натурам даже повезло, они берегут себя от ненужных ароматизаторов, которые могут токсически воздействовать на мозг.

«Сложная обонятельная система человека включает в себя рецепторы и канал, связанный с мозгом. При вдыхании на протяжении некоторого времени ароматических частиц, будь то молекулы естественной или синтетической природы, наступает состояние рецепторной усталости», — говорят аллергологи.

При этом мозгу присуща защитная реакция от такого ароматного «насилия», у человека уменьшается глубина вдохов, сужаются сосуды, из-за чего кровь не обеспечивает должного питания органов и систем, наступают спазмы.

Токсическая нагрузка получена, если вы испытываете головную боль, заложенность носовых ходов, излишнюю усталость, рассеянность внимания.

Отметим, что подобные побочные реакции могут появиться и от диффузоров, ароматических ламп или палочек. В авто же более ярко выражены признаки воздействия ароматизатора на организм по причине ограниченности пространства.