«Ароматерапия — способ помочь самому себе»: челябинка рассказала о пользе натуральных масел

Это увлечение можно назвать дорогостоящим: стоимость масла розы, например, достигает 16 тысяч рублей

Челябинка Анна Краснобоярова ведет активный образ жизни, уделяет время не только работе и семье, но и многочисленным хобби. Одно из них — ароматерапия, с помощью которой девушка поднимает себе настроение и даже поддерживает здоровье. Какое масло подойдет любому, а какие нужно использовать с осторожностью, Анна рассказала ИА «Первое областное».

— Что такое ароматерапия?

— Это отрасль медицины, с древних времен люди использовали масла для красоты и здоровья. Археологи подтвердили, что Клеопатра использовала масла, чтобы быть притягательной и красивой. Об эфирных маслах и ароматерапии говорится и в Библии. Когда младенцу Христу поднесли подарки волхвы, это был ладан. Масла очень мягко помогают решить те или иные задачи, укрепляют иммунитет и работают с телом.

У каждого масла есть три степени влияния: физическое — мажешь, когда болит; эмоциональное — масла поднимают настроение, расслабляют, тонизируют; энергетическое — то же масло ладана помогает настроиться на медитацию. Ароматерапия — способ помочь самому себе. Надо полагать, что она не излечит вас от перелома или тяжелых заболеваний. Но, например, общее поддержание иммунитета; в период простуд могут помочь поддержать состояние.

— Почему вы увлеклись маслами?

— Мне с детства эта тема была интересна. Родные и близкие привозили мне масла из путешествий — из Сочи, Египта. Я находила в этом вкусный аромат, и на этом этапе мне этого было достаточно. Масла бывают разные, их можно купить где угодно, но все они будут разного качества. Например, в аптеках не очень качественные. Масло апельсина можно купить в любом магазине за 200—300 рублей, но для одного миллилитра апельсинового масла нужно около килограмма плодов. Могут ли 50 кг апельсинов и их обработка стоить столько? Если эфирные масла должны быть качественные, дешево они не могут стоить.

Сегодня эфирные масла активно используются в фармацевтике и парфюмерии. Они каким-то чудесным образом работают даже тогда, когда ты не до конца знаешь про их свойства и применение. Например, решение психологических проработок: указывают на то, что не все в порядке. У тех, у кого не очень хорошие отношения или проблемы, определенные масла вызывают необычную реакцию. Она может быть нейтральная — то есть мы его не слышим, в этом кроются психологические причины.

Есть когда очень нравится — значит, какой-то вопрос, проблема существует, и с поддержкой эфирного масла ее можно решить. И по мере развязывания психологического узелка масло будет нравиться меньше. И есть вариант, когда нам резко не нравится какое-то масло, а другим нравится. Это тоже говорит о том, что есть проблемы в области, за которую масло отвечает, и мы ее отрицаем. Например, если не нравится аромат масла лаванды, то это может говорить о сложных отношениях с мамой.





— Как масла могут помочь и как их использовать?

— Есть особые правила безопасной работы с маслами. Это всегда органические соединения, но разные по свойству. Есть «горячие» — их нельзя наносить на кожу в неразведенном состоянии. Это гвоздика, перец, имбирь, корица, у многих проявляется реакция на мяту и лимон. Есть сухая ингаляция: берем капельку масла, наносим на ладошку, слегка растираем другой, делаем «замочек» из рук, подносим к носу, вдыхаем, концентрируемся на наших задачах — и пошли дальше заниматься делами. Второй вариант — добавление в крема, шампуни, гели для душа. Достаточно добавить две-три капельки.

Еще одно использование — аромаванны, но не очень горячие, так как нагревать масла нельзя: происходит химический распад, и ничего кроме запаха не остается. Рекомендуется в не очень горячую ванну развести масло, три-четыре капельки. Можно добавить соль, молоко, мед. Еще один вариант, который особенно подходит для лемонграсса и чайного дерева, — уборка. Точно так же как и с ванной — растворить несколько капель и мыть пол, холодильник, микроволновку и другие предметы с неприятным запахом. Можно освежить обувь: нанести на ватные диски и протереть ее.

Также масло можно добавлять при стирке постельного белья в порошок. В чистом виде масла можно использовать как духи, например иланг-иланг. Наносить на точки пульсации — будете ощущать аромат на протяжении всего дня. Еще одно классическое применение — распыление через диффузор без свечи, который разносит аромат с помощью воды.





— Как новичку подобрать масло и что с ним делать?

— В Челябинске активно развивается ароматерапия. Очень часто попадаются специалисты, которые работают в этом направлении. Можно самому заказать масла наугад. Например, апельсин и лимон подходит 90 процентам людей. Но лучше обратиться к тому, кто разбирается; подобрать тот аромат, который будет отзываться; искать, подбирать и приобретать. Есть масла, которые помогают сконцентрироваться, настроиться, успокоиться, взбодриться. Есть масла, которые дают спокойствие в драматических ситуациях. Радость жизни, гармонизация женской гормональной системы, финансовая сфера. Женщины чаще используют масло герани, иланг-иланг. Если речь идет о мужчине — ромашка, кедр, ладан, лимон.

— Какие существуют противопоказания?

— Есть техника безопасности: масла из специй нужно разбавлять базовым маслом, например виноградной косточки, кокосовое, оливковое, льняное. Для масла корицы нужно взять несколько миллилитров масла, добавить туда несколько капель масла корицы, и только тогда наносить на кожу, или будет ожог. Тем, у кого кожа чувствительна к косметическим средствам, нужно сделать тест на восприятие: наносим капельку на запястье, и если появляется покраснение, зуд, то это аллергическая реакция. Если нет, то можно использовать. С осторожностью необходимо использовать беременным, нельзя использовать масла детям до года.





— Есть ли базовые, универсальные масла?

— Лимон и апельсин. Апельсин нам дарит радостные ощущения: как правило, отсылка к воспоминаниям праздника, позитивное настроение, работает на эмоциональном уровне и повышает настроение. Лимон настраивает на творческую атмосферу, на то, чтобы спокойно идти к своей цели, при этом получать удовольствие и монетизацию. Лаванда отвечает за взаимоотношения с мамой и помогает коже регенерировать. Можно наносить на кожу, оказывает увлажняющее и противовоспалительное действие. Также оказывает успокаивающее действие.

Масло мяты бодрит, помогает сконцентрироваться, очистить мысли и более ясно размышлять над ежедневными задачами. Женщинам рекомендую масло иланг-иланг, оно помогает ощутить женственность, радость, легкость и сексуальность. Если говорить про мужчин, то это кедр, сандал — помогают обрести внутренний стержень. Есть ромашка, которая помогает успокоиться, но она нравится не всем. Еще один базовый аромат — пачули — помогает настроиться на финансовую сферу, получение денег с чуть более легким отношением к жизни.

— Масла и ароматерапия — дорогое удовольствие?

— Апельсин, например, 15 миллилитров — примерно полторы тысячи рублей, масло розы стоит 16 тысяч рублей за 5 миллилитров, а пачули — четыре тысячи за 15 миллилитров.