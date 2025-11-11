Арктический воздух принесет похолодание на Южный Урал 12 ноября

В регионе выглянет солнце

В ночь на среду, 12 ноября, циклон покинет территорию Челябинской области. На смену ему придет антициклон с арктической воздушной массой: они прогонят осадки и остудят воздух до отрицательных значений. Лишь в отдельных районах сохранится небольшой плюс, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −4 градусов. Днем — максимум +2. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от −2 до −7 градусов, в низинах упадет до −10 градусов. На крайнем юге ожидаются +1 и след от уходящего циклона — небольшие дождь и мокрый снег. Днем градусники покажут от −3 до +2 градусов, на юге теплее — до +7 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами сохранится гололед. Ветер северо-западный, 4—9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.