Арктический воздух понизит температуру в Челябинской области 26 сентября

Циклон принесет дожди

Бабье лето в Челябинской области — всё. В пятницу, 26 сентября, на погоду в регионе начнет влиять циклон, в который вплетется арктический холод. Все это обусловит ночные заморозки, дневную температуру около +10 градусов и небольшие дожди. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью временами ожидается дождь. Градусники покажут около +7 градусов. Днем осадков не предвидится. Воздух прогреется до +10...+12 градусов. Ветер сохранится умеренным северо-западным.

Ночная температура по области будет варьироваться в пределах от +2 до +12 градусов — теплее всего будет на юге. При этом местами ожидаются заморозки до −3. Пройдут дожди, на севере до умеренных. Днем прохладно — 8—13 градусов со знаком плюс. Сохранится преимущественно облачная погода с небольшими дождями. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Не исключаются порывы с усилением до 14 метров.

Из-за ночных заморозков в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение.