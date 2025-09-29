Арктический холод задержится в Челябинской области 29 сентября

В отдельных районах сохранятся небольшие осадки

Сегодня, 29 сентября, Челябинская область еще будет находиться под влиянием холодной воздушной массы и циклона. Однако они уже покидают территорию региона, и лишь на юге области еще возможны небольшие осадки, сообщили в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров приблизятся к +4°С. День пройдет без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, около 4 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске и Миассе будет около 0°С. Пасмурно. Ветер северо-восточный, до 5 метров в секунду.

В Златоусте ожидается небольшой минус. Обойдется без дождя и снега. Ветер восточный, слабый.

В Бакале — до −1°С. Утром может пройти слабый снег, днем установится ясная погода. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Ашинцам достанутся солнце и +5°С. Без сильного ветра.

В Карталах — смешанные осадки и небольшой плюс. Ветер северо-восточного направления, 6 метров в секунду.

Жителям Усть-Катава и Трехгорного синоптики обещают солнце и +3°С.

В целом по области будет 0...+5°С. На севере региона осадков не предвидится, на юге — небольшие, локально умеренные дожди со снегом. В утренние часы возможен гололед. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду.