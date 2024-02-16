Арктический антициклон принес на Урал 40‑градусный мороз

Синоптики выдали штормовое предупреждение

Экстремально высокое атмосферное давление, почти безветрие и аномальный мороз до 40 градусов принес в регион арктический антициклон. Синоптики Челябинского гидрометцентра распространили штормовое предупреждение.

Так, предстоящей ночью, 17 февраля, столбики термометров опустятся до 26—31 градуса ниже нуля, при этом в горах и низинах будет 35—40 холода, на крайнем западе и крайнем юге — 20—25.

В субботу днем февральское солнце согреет воздух и столбики термометров поднимутся до 7—12 градусов со знаком минус, в низинах будет холоднее — около 17 мороза.

Ветер ожидается западный с переходом на юго-западный 2—7 метров в секунду. Переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление составит 759—763 мм ртутного столба при норме 742 мм рт. ст.

Как добавили в Уральском ЦГМС, февральский пик морозов вскоре закончится. Уже следующая неделя — 19—25 февраля — предполагается умеренной при температуре близкой к норме: ночью преимущественно минус 13—18, днем — 4—9 ниже нуля.

Кроме того, согласно предварительным расчетам, обильных снегопадов до конца февраля не ожидается. Снег — в основном небольшой — вероятен лишь в отдельные дни текущего месяца.