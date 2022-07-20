Арктические регионы ждут на работу специалистов из Челябинской области

Федеральная программа «Арктический вызов» собирает заявки для пополнения кадров на предприятиях Севера

Ведущие организации Дальнего Севера ищут высококвалифицированных специалистов в регионах РФ, сообщает Агентство стратегических инициатив. Профессиональные управленцы могут занять более 200 вакансий, такие как заместитель министра отрасли, руководитель социально значимых объектов (школы, поликлиники и др.), начальник отдела, уже до декабря текущего года.



Соискатели могут отправиться работать в один из девяти арктических регионов: Мурманскую область, на Чукотку, в Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Республику Коми, Карелию, Якутию (Саха), Архангельскую область и Красноярский край.

Совместный проект Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) развивает более девяти направлений: градостроительство и ЖКХ; СМИ и информационные технологии; экономика и управление; медицина и здравоохранение; образование и культура; природопользование и экология; туризм и спорт; энергетика и промышленность; социальная сфера.

Подать заявку по одному из направлений можно до 20 августа на сайте проекта «Арктический вызов». В онлайн-формате претенденты должны представить профессиональное портфолио и заполнить анкету. После организаторы проведут серию встреч, мастер-классов и групповых сессий.

Автор: Ирина Цыганова