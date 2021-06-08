«Архивный дозор» просит не избавляться от пенсионных дел переживших войну южноуральцев

Пенсионный фонд России начал освобождать свои хранилища

С апреля 2021 года в России сокращены сроки хранения выплатных дел на людей 1890—1950-х годов рождения. Пенсионный фонд уже начал освобождать полки в своих архивах. Против уничтожения документов выступает общественность. Активисты считают, что мы потеряем уникальные данные, важные для истории всего государства и отдельных семей.

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ АРХИВ

Супруги Олеся и Дмитрий Хавановы составляют свои родословные. Больше всего на этом поприще преуспела жена. Олеся дошла до девятого колена по отцовской линии и узнала имя далекого предка — оренбургского казака.

«По линии мамы далеко продвинуться не удалось. Бабушка была из крестьян и не любила рассказывать о себе, о близких. Я знала только одно: по реформе Столыпина в 1910 году ее семья приехала на Алтай», — говорит Олеся.

Но девушка обратилась в Пенсионный фонд по Алтайскому краю и получила из ведомства копию пенсионного дела. В том числе выписку из паспорта бабушки, где указано место ее рождения — небольшое село на Украине. Олеся уже направила туда запрос и ждет ответа с именами родителей бабушки.





Олеся и Дмитрий Хавановы.

А тем временем Дмитрий Хаванов искал информацию о двух дедах. Один из них из Аши в конце прошлого века уехал на Украину и его следы потерялись. Второй работал машинистом поезда на станции Кропачево и получил орден Ленина как труженик тыла.

«В отделении Пенсионного фонда в Аше дело деда нам вытащили из коробки, которую вот-вот должны были уничтожить. Чудом нам повезло. Получить документы на второго деда не удалось. Мы послали запрос в отделение Пенсионного фонда Магнитогорска. В мае пришел ответ, что дело деда готовят к уничтожению. Мы сразу же попросили выдать нам документы. А на прошлой неделе пришел отказ — бумаги деда уже уничтожили», — замечает Олеся.

Этого и боится общественность.

«КЛАДУТ В МЕШКИ И УНИЧТОЖАЮТ БЕЗ ЭКСПЕРТИЗЫ»

В конце весны — начале лета главы многих субъектов России получили письма от общественной организации «Архивный дозор» с просьбой остановить уничтожение документов. Одно из них адресовано губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Уничтожаются документы людей, родившихся в 1900—1950-х годах. Это живая человеческая память, уникальные свидетельства о Гражданской войне, индустриализации, Великой Отечественной войне, послевоенных годах», — обращается к губернатору председатель «Архивного дозора» Виталий Семенов.

По словам Семенова, в архивах ведомства можно найти оригиналы и копии аттестатов, трудовых книжек, документов о госнаградах, автобиографии... Выплатные дела содержат фотографии, сведения о составе семьи, даты призыва на фронт, извещения из воинской части или военкомата о судьбе военнослужащего, акты военно-врачебных комиссий эвакогоспиталей и другие важные документы.









Примеры документов из архивов ПФР:

трудовая книжка блокадницы, удостоверение о погибшем военнослужащем.

Кроме выплатных дел ПФР сегодня уничтожают вторые экземпляры актовых книг 1918—1923 годов, хранящихся в органах ЗАГС, а также ряд документов в территориальных отделениях департамента труда и социальной защиты.

«Все эти документы хранят историческую память народа. Их утрата невосполнима и ставит под удар сохранение семейных ценностей, память о предках и защиту исторической правды о роли России в Великой Отечественной войне и событиях ХХ века», — полагает Семенов.

«Архивный дозор» предлагает сделать паузу и оценить документы, а в идеале — создать особый Фонд трудовой доблести в областном объединенном архиве. Это решение будет выглядеть своевременно, так как Челябинск и Магнитогорск получили почетное звание города трудовой доблести.

«Сейчас архивные документы кладут в мешки и уничтожают без экспертизы. Это самое страшное, так как часть информации уже не будет возможности восстановить», — говорит челябинский журналист-генеолог Юлия Кириенко.

ДЕЛА ГОТОВЫ ЗАБРАТЬ РОДНЫЕ УМЕРШИХ

В некоторых регионах России уже нашли способ сохранить важные документы. Например, отделения ПФР по Хабаровскому краю и Иркутской области проводят бессрочные акции «Весточка из прошлого — в родные руки» и «Память». Документы из архивных пенсионных дел с истекшим сроком хранения передают родственникам или в дар краеведческому музею. В Псковской области и в Калмыкии пенсионные дела участников ВОВ передали на хранение в муниципальные и государственные архивы, сформировав фонд документов о защитниках Родины.

В Челябинской области этого нет — бумаги планово уничтожают.

«В соответствии с Положением о сроках хранения выплатных дел и документов отделением ПФР по Челябинской области проводится работа по ликвидации документов с истекшим сроком хранения. Речь идет о пенсионных делах всех граждан определенных годов рождения, у которых истек срок хранения документов. Стоит отметить, что в делах нет уникальных документов: трудовая книжка остается у гражданина, свидетельства о рождении — у родственников, справки о ранениях, обучении — хранятся в других организациях. Выплатные дела не содержат также фотографий умерших граждан», — заявили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области.

Правда, заметили, что при желании и при условии доказанного родства южноуральцы могут получить в ПФР копии документов своих родных.

«Проблема мне известна. Мы ее обсуждаем на региональном уровне и понимаем, что в ПФР есть какие-то отдельные документы-подлинники. Что конкретно там осталось, на сегодняшний день я сказать не могу. Мы пообщались с пенсионным фондом, с социальной защитой, с комитетом по делам ЗАГС и приняли решение не спешить с уничтожением документов. Обязательно нужно привлечь и муниципальных архивистов, и нас, чтобы мы могли оценить: действительно ли эти документы уникальны. Для общества эта тема болезненная. Я понимаю, о чем люди говорят. Но у архива есть законодательная база, которая четко определяет, что в архив поступает, а что не поступает. Что-то очень важное мы обязательно заберем», — пообещал Первому областному информагентству заместитель директора Объединенного государственного архива Челябинской области Николай Антипин.

В Государственном комитете по делам ЗАГС Челябинского области уже решили не уничтожать второй экземпляр документов. Речь идет об актовых книгах по регистрации рождения, брака, смерти и разводов начала прошлого века. Вместе с первыми экземплярами их передадут в Объединенный областной госархив. И это важно, так как иногда записи местных сельских советов сделаны на татарском, башкирском, украинском и казахском языках, а поэтому могут иметь расхождение с русскоязычной копией.