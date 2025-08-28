Архитекторам и учителям в Челябинской области начнут выплачивать новую премию

Люди со званием будут получать по 10 тысяч рублей ежемесячно

В Челябинской области установлена ежемесячная социальная выплата в размере 10 тысяч рублей для обладателей почетных званий в сфере образования, науки и архитектуры.

Речь идет о таких званиях, как:

— «Народный учитель СССР»;

— «Народный учитель Российской Федерации»;

— «Народный архитектор СССР»;

— «Народный архитектор Российской Федерации».

«Данная инициатива — это знак глубокого уважения и признания значительных достижений выдающихся педагогов и архитекторов, чье мастерство высоко оценено государством и обществом», — отмечают в Законодательном собрании области.

Напомним, ранее аналогичное пособие получили народные артисты, народные художники, заслуженные деятели искусств и выдающиеся спортсмены, которые проживают на территории Челябинской области.