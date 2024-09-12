Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии выиграл Гран‑при Патриаршего конкурса «Свет Христов»

Наградой коллектива станет участие в богослужении в храме Христа Спасителя вместе с патриархом Кириллом

В Москве подвели итоги III Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов». На главный конкурс церковных исполнителей было подано 99 заявок хоровых коллективов из 57 епархий РПЦ из пяти стран мира.

По итогам конкурса 22 коллектива признаны лауреатами конкурса, 16 — дипломантами, безоговорочным победителем стал Архиерейский мужской хор Челябинской митрополии.

Наградой обладателю Гран-при станет участие в богослужении с патриархом Кириллом в храме Христа Спасителя. Кроме того, коллектив примет участие в гала-концерте на одной из известных концертных площадок Москвы.