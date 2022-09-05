Аркаим вошел в топ‑10 самых популярных туристических направлений

Рейтинг составил сервис бронирования жилья на основе опроса в соцсети

В этом году из-за ограничений полетов в 11 аэропортов России снизился турпоток на юг страны. При этом возросли поездки по другим направлениям. В соцсети провели опрос, в ходе которого туристы выбрали самые «манящие» места для путешествий. В топ-10 попал Аркаим, расположенный в Челябинской области, сообщает сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Лидером среди российских туристов стала Абхазия, за нее проголосовали более 21% туристов. Алтай занял второе место, завоевав внимание 19% опрошенных. Третье место разделили озеро Байкал и Дагестан (по 15% голосов). Пятерку замыкают курорты Кавказских Минеральных Вод (10%).

На седьмом месте рейтинга расположился Аркаим (3%), уступив Карелии и Камчатскому краю, но обогнав Северную Осетию и Карачаево-Черкесию.

Напомним, этим летом Аркаим стал самой популярной достопримечательностью Челябинской области. В общероссийском рейтинге «Яндекса» заповедник занял 24-е место среди культурных объектов России.

Ранее в заповеднике «Аркаим» презентовали экскурсию для слабовидящих туристов. Особенные южноуральцы узнали о том, как жили их предки в каменном веке. Экскурсионная программа введена на постоянной основе.