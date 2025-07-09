Аркаим станет частью национального туристического маршрута

Место древнего поселения будет отправной точкой путешествия

Музей-заповедник «Аркаим», находящийся на юге Челябинской области, будет первой точкой нового национального маршрута «Пять тысяч лет металлургии. От глубины веков до современных технологий». Это на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» сообщила гендиректор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.

После Аркаима туристы увидят Магнитогорский металлургический комбинат и Челябинский трубопрокатный завод. Во время путешествия отдыхающие познакомятся со всеми этапами развития отрасли с бронзового века до современности.

Инна Хваткова также сообщила, что ожидаются благоустройство общественной зоны заповедника, строительство интерактивного парка и нового визит-центра, реконструкция здания музея, развитие верхнего туристического лагеря. Нижний городок уже модернизирован.

«Развивать инфраструктуру очень важно для таких территорий. Повышенная антропогенная нагрузка может привести к негативным последствиям и угрозе сохранения наследия. Мастер-планы позволяют распределить антропогенную нагрузку, создать условия для туристов в части организации комфортного пребывания и отдыха»,— отметила она.