Аркаим откроет в Челябинске новую площадку с нетипичной выставкой

Об археологии и мифологии в столице Южного Урала будут рассказывать до 14 декабря

Музей-заповедник «Аркаим» открывает в Челябинске новую выставочную площадку в арт-галерее «ЛюбаПетя». В четверг, 20 ноября, здесь состоится презентация проекта «Аркаим, которого не было», объединяющего науку и искусство. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Экспозиция включает макеты древнего поселения, колесницы бронзового века и картины художников Александра Разбойникова и Дениса Губина. Особый раздел посвящен никогда не реализованным архитектурным проектам, связанным с Аркаимом.

«Это совершенно нетипичная для нас выставка, которая аккумулирует не только научные открытия, связанные со страной Городов, но и различные теории, версии, мифы в разных областях, появившиеся на этой почве», — поделилась генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина.

На открытии пройдет иммерсивный перформанс, сочетающий лекцию по истории аркаимской долины, древний зороастрийский миф и элементы японского танца буто. Также на этой площадке будут проходить мастер-классы и лекции.

Это уже вторая регулярная площадка «Аркаима» в Челябинске, первая начала работу 3 ноября в челябинском офисе «Аркаима» на Красноармейской.