Аргаяшцы отмечают двойной юбилей родного края

Село и округ успешно развиваются уже на протяжении века

Сегодня, 20 августа, селу Аргаяш исполняется 130 лет, а Аргаяшскому округу — 95. Муниципалитет — один из лидеров в сельском хозяйстве, также он успешно наращивает производственные мощности и развивает туристический потенциал, подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Здесь успешно работают предприятия малого и среднего бизнеса, идет модернизация социальной сферы, повышается качество жизни населения. Особое внимание — проектам по улучшению транспортной и коммунальной инфраструктуры, которые реализуются при активной поддержке области, в том числе в рамках масштабной программы „Большой ремонт 74“»,— уточнил глава региона.

Но главная ценность муниципалитета — это его трудолюбивые жители, которые отдают все силы, знания и таланты родной земле, а также сохраняют и развивают самобытную культуру Аргаяшского округа.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал аргаяшцам крепкого здоровья и новых достижений.

Аргаяшский округ — одна из уникальных территорий Южного Урала. Здесь живет многонациональный народ со своими традициями и обычаями. Отсюда родом много талантливейших людей. А еще округ широко известен благодаря живописному озеру Увильды, которое считается жемчужиной Урала.