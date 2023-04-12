Арендовать электросамокат или купить личный — рассматриваем на примере Челябинска

Разбираемся в типах скутеров и сравниваем цены

В конце марта в Челябинске официально открылся сезон электросамокатов — на улицы поставили скутеры для поминутной аренды. Услуга популярная: почти в любой части города не пройдешь и 100 метров, чтобы не встретить любителей прокатиться с ветерком. При этом все чаще можно заметить жителей и на личных самокатах разных мощностей и размеров. Теплый сезон длинный — до конца сентября кататься точно можно — поэтому разберемся, кому вообще нужен самокат и стоит ли его покупать или можно обойтись поминутной арендой.





Арендные самокаты

В Челябинске вся техника, доступная для аренды, примерно одинаковая. Самокаты довольно комфортные: избавляющие от тряски большие резиновые колеса, дорожный просвет, достаточный для переезда через бордюр или «лежачий полицейский». Максимальная скорость — 25 км/ч — предельная для пешеходной зоны, согласно вышедшему недавно закону. Процент заряда такого самоката указан в мобильном приложении и подсвечен определенным цветовым сигналом на самом самокате. Горит зеленым — хватит надолго.





Стоимость поездки может незначительно варьироваться в зависимости от разных условий. Сейчас это около 35 рублей за старт, а дальше — в среднем шесть рублей за минуту. То есть, за 20-минутную поездку нужно заплатить 155 рублей. Когда доедете до нужного места, бросить скутер где попало не получится — за это грозит штраф. Нужно поставить его на одну из указанных на карте стоянок. Но их, как и точек, где можно взять самокат, очень много. Все эти данные обновляются в реальном времени в специальном мобильном приложении. С помощью него же активируются самокаты. Выбрал понравившийся скутер, отсканировал с помощью приложения код, указанный на руле, и поехал. Когда припарковался на стоянке — списалась плата за поездку.





Самокаты, доступные для покупки

Купить личный самокат — вариант для тех, кому не хочется возиться с активациями через приложение, искать стоянки и при этом хочется быть уверенным в состоянии техники. Также есть подозрение, что некоторые личные самокаты могут быть выгоднее, чем регулярная аренда. Разберемся.

Для начала разделю ассортимент магазинов на два типа: «маленькие» и «большие» самокаты.

«Маленькие» — мобильные скутеры весом примерно до 20 килограмм. Они небольшие и легко складываются. Можно доехать до магазина, сложить самокат и зайти вместе с ним в одной руке. Также такая техника в сложенном виде помещается под любой офисный стол или парту. Доехал до работы или университета, поставил в ноги и подключился к обычной розетке. Обратно едешь уже на заряженном самокате.





Такие скутеры имеют относительно небольшую мощность, разгоняются до 25-30 км/ч, что для города вполне достаточно. Запас хода при полной батарее — максимум 20-25 километров. На «маленькие» самокаты не стоит вставать вдвоем: предельная нагрузка — около 100 килограмм. Комфорт на такой технике зависит от дорожного покрытия. Из-за размеров и особенностей конструкции от таких скутеров, как правило, не стоит ждать хорошей амортизации. Более того, иногда ведомое колесо (например, заднее, если двигатель установлен внутри переднего) пластиковое. Даже небольшие ямки при всем этом становятся ощутимыми. Бордюры и «лежачие полицейские» не переехать из-за маленького дорожного просвета. К счастью, небольшой вес позволяет без проблем переносить технику через препятствия.





«Маленькие» самокаты самые дешевые на рынке. Ценники на скутеры от проверенных фирм начинаются от 20 тысяч рублей. Правда, в онлайн-магазинах можно найти самокаты намного дешевле, но это будет техника неизвестных, а иногда и сомнительных брендов.

«Большие» самокаты — полная противоположность описанным выше скутерам. Огромная батарея и мощные моторы позволяют ездить быстро (~ 55 км/ч) и далеко (~ 60 километров). Большой дорожный просвет и крупные колеса позволят переезжать бордюры и не ощущать на себе каждую кочку. Взамен — огромные габариты и вес от 35 килограмм. Такую технику не затащишь ни в магазин, ни в трамвай. Да и в квартиру его завезти тоже проблематично. Цены на «большие» самокаты начинаются от 35 тысяч и устремляются далеко за 100 тысяч рублей.

Кому нужны электросамокаты

Применение «большому» самокату в Челябинске представить довольно сложно. Габариты заставляют хранить его в гараже или во дворе частного дома. Чтобы зайти в магазин, придется оставлять дорогую технику на улице. При этом их высокую скорость можно будет реализовать только на дороге. Учитывая это и их стоимость, которая может конкурировать с ценой мопеда или даже автомобиля, целесообразность под вопросом.

Остаются личные «маленькие» и арендные. Стиль их использования похожий. Эти юркие скутеры намного более маневренные, чем велосипеды и более мобильные, чем любое транспортное средство. Они идеально подходят, чтобы поехать на них утром на работу. По пути домой можно прокатиться по набережной или скверу и насладиться видами. Личный самокат с легкостью заносим домой и на ночь ставим на зарядку. Арендный оставляем на парковке на следующего утра.





Что выгоднее

Сравнивать будем «маленькие» личные самокаты и арендные, представленные в Челябинске. «Большие» и без подсчетов стоят значительно дороже и нужны для особых ценителей, которые не гонятся за выгодой.

Для сравнения обусловим средний режим работы самокатов. Скажем, пять дней в неделю, по часу в день — по полчаса на дорогу до работы и столько же на обратный путь. За арендный самокат по нынешним ценам в день придется отдать в среднем 395 рублей. Пусть в месяце таких дней будет 20: учтем выходные, праздники и дни, когда из-за опоздания пришлось вызвать такси. Тогда получится примерно 7,9 тысячи за месяц. Пригодных для катания месяцев в Челябинске шесть. Сумма, которую придется потратить за это время на аренду — более 47 тысяч. Конечно, это очень грубые расчеты, но сумма все равно значительно выше, чем стоимость «маленького» самоката от хорошего бренда. К тому же личный самокат останется с вами и на следующие сезоны.





Стоит отметить, что сервисы, предоставляющие арендные самокаты, часто предлагают подписки. К примеру, на самокаты в Челябинске можно оформить месячную подписку, которая стоит почти 400 рублей. В таком случае за старт платить не придется, но поминутное начисление все равно останется. Итоговая сумма за месяц при частоте использования, описанной выше, меньше всего на 300 рублей.