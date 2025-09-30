Аренда однокомнатной квартиры в Челябинске обходится в 24 тысячи рублей

Для ее обустройства нужно потратить еще около 74 тысяч

Летом 2025 года стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составила 24 тысячи рублей, а студии — 22 тысячи. Такие данные предоставили специалисты «Авито Недвижимости».

При этом минимальный набор новой техники и мебели в арендованную квартиру выйдет почти в 74 тысячи рублей, подсчитали аналитики «Авито Товаров». Экономнее обойдется покупка в ресейле — комплект из кровати, матраса, шкафа, стола, двух стульев, стиральной машины и холодильника можно собрать за 33 тысячи.

«Если при аренде квартиры в ней нет всего необходимого для проживания, можно обсудить с хозяевами возможность покупки мебели и техники в счет платежей за первые месяцы. Шкаф, холодильник, стиральная машина, удобные кровать и матрас — стандартные вещи, которые пригодятся любому квартиросъемщику, останутся в квартире и позволят арендодателю в будущем сдавать объект дороже», — отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

При этом Челябинск занимает четвертые строчки рейтингов городов-миллионников и деловых центров с самыми низкими ценами на аренду однокомнатных квартир и студий.