Арбитражный суд Челябинской области обязал компанию «Торгсервис74», владеющую магазинами «Светофор», выплатить штраф размером 300 тысяч рублей. Эта информация появилась в картотеке дел.
В решении также указано, что компания обязана передать на переработку или уничтожение изъятый товар.
Напомним, что в этом году Россельхознадзор Челябинской области проверял магазины по всему региону. Специалисты брали пробы сливочного масла, сыра, сметаны, мяса и других продуктов. В масле были найдены растительные жиры, сертификаты на продукцию аннулировали.
Выяснилось, что в 16 из 21 магазина «Светофор» были нарушения оборота продукции.
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