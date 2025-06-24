Арбитражный суд Челябинской области обязал компанию «Торгсервис74», владеющую магазинами «Светофор», выплатить штраф размером 300 тысяч рублей. Эта информация появилась в картотеке дел.

В решении также указано, что компания обязана передать на переработку или уничтожение изъятый товар. 

Напомним, что в этом году Россельхознадзор Челябинской области проверял магазины по всему региону. Специалисты брали пробы сливочного масла, сыра, сметаны, мяса и других продуктов. В масле были найдены растительные жиры, сертификаты на продукцию аннулировали.

Выяснилось, что в 16 из 21 магазина «Светофор» были нарушения оборота продукции.