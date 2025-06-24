Арбитражный суд Челябинской области оштрафовал торговую сеть «Светофор»

Компания, владеющая магазинами, должна выплатить 300 тысяч рублей

Арбитражный суд Челябинской области обязал компанию «Торгсервис74», владеющую магазинами «Светофор», выплатить штраф размером 300 тысяч рублей. Эта информация появилась в картотеке дел.



В решении также указано, что компания обязана передать на переработку или уничтожение изъятый товар.



Напомним, что в этом году Россельхознадзор Челябинской области проверял магазины по всему региону. Специалисты брали пробы сливочного масла, сыра, сметаны, мяса и других продуктов. В масле были найдены растительные жиры, сертификаты на продукцию аннулировали.



Выяснилось, что в 16 из 21 магазина «Светофор» были нарушения оборота продукции.