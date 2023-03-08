Арахнолог Ильменского заповедника открыла несколько десятков видов пауков

Софья Соколова рассказала о редкой профессии и поделилась, стоит ли бояться восьмилапых на Южном Урале

Что многие из нас знают о пауках? Что где-то на юге есть большие и страшные тарантулы, а у нас в домах иногда живут сенокосцы, которые, вроде бы, не опасные. На самом деле в одном лишь Ильменском заповеднике зарегистрировано более 300 видов пауков. Там изучением восьмилапых занимается арахнолог, младший научный сотрудник биологического отдела заповедника Софья Соколова. С девушкой, выбравшей необычную профессию, в преддверии 8 Марта пообщался корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Софья окончила биологический факультет Института экологии растений и животных УрО РАН. Признается, что сначала, как и многие однокурсники, хотела «в полях» заниматься исследованием каких-нибудь млекопитающих.

«Пришло время выбирать направление. И для меня был очень важен выбор научного руководителя. Был важен человек, к которому я пойду. Чем он будет заниматься, тем и я. Не было такого, что я хотела заниматься пауками и больше ничем на свете», — поделилась Софья.

После окончания университета девушка устроилась на работу в заповедник и искренне полюбила арахнологию.

«Мне пауки нравятся, не самые плохие объекты. Сейчас я занимаюсь рутинной работой, прокачиваю свои навыки, свое умение работать с материалом. Как правило, открытие невозможно запланировать. Чтобы оно когда-нибудь случилось, надо заниматься этим постоянно», — отметила арахнолог.

При этом нередко Софья работала «в полях». Ученый поделилась, что, несмотря на серьезную научную базу, которую сделали ее коллеги в 80-е и 90-е годы, она сама успела внести вклад. По словам Софьи, она дополнила список видов заповедника несколькими десятками экземпляров, которых раньше никто не описывал.

Пауков для исследований собирают по-разному, в зависимости от вида животного. Некоторых можно с помощью сачка стряхивать с травы и листьев деревьев. Для тех, кто бегает по земле, делают ловушки из стаканчиков. Такие ловушки закапывают по самые края и наливают внутрь жидкость, которая не даст объекту выбраться. Например формалин. В стаканчики попадают все, кто пробегают мимо. Жуков Софья отдает коллегам, а пауков забирает себе. Исходя из образцов, собранных из большого количества стаканчиков, ученые делают выводы о популяции и других вопросах.





Для исследований в лаборатории под бинокуляром пойманных пауков заливают спиртом.

Сейчас Софья участвует в масштабном экологическом проекте. Она сотрудничает с Институтом экологии растений и животных УрО РАН в Екатеринбурге. Южноуральский специалист присоединилась к многолетним исследованиям, которые изучают степень воздействия человека на природу. Девушка специализируется на изучении численности паукообразных. Исследования в том числе проводила в окрестностях Карабаша. В ближайшее время Софья планирует поступить в аспирантуру и заняться классической экологией, не связанной с влиянием человека на природу.

Арахнофобия — это боязнь пауков. Многие видели видео, снятые, к примеру, в Австралии: 20-сантиметровые птицееды заползают в окно или сидят под кроватью. В таких случаях, вероятно, есть повод для беспокойства. Однако в Челябинской области все проще.

«Если вы живете севернее степной зоны, скорее всего, вам вред никто не нанесет. Если вы из степной зоны, то можете словить каракурта. Он считается смертельным для человека, хотя некоторые пытаются оспорить эти данные. Есть еще тарантул южнорусский, он тоже может прокусить кожу человека. Его укус болезненный, но не опасный», — рассказала специалист.

Остальные виды, по словам арахнолога, даже не могут прокусить кожу человека.