Аптеки начнут дарить и распродавать по акции санитайзеры

На складах скопились большие запасы продукции с истекающим сроком годности

Российские аптеки имеют большой запас санитайзеров, срок годности которых истекает в 2022 году. Так как антиковидные меры отменены, санитайзеры будут продавать по акции или раздавать в подарок. Крупные сети также могут утилизировать такую продукцию, сообщает со ссылкой на главу Альянса фармацевтических ассоциаций Викторию Преснякову сайт Ассоциации независимых аптек.

«Санитайзеров действительно много в аптеках по всей стране. У большинства этих средств срок годности истекает в этом году или в начале следующего, поэтому аптечные организации придумывают акции, например два по цене одного. Но так как спрос невелик — их просто дарят клиентам за покупку нелекарственного ассортимента»,

— рассказала Виктория Преснякова.

Для маленьких и средних аптек, по словам эксперта, раздавать санитайзеров дешевле, чем утилизировать. Также многие аптеки перезатарены медицинскими масками. При сегодняшнем спросе их хватит на год.