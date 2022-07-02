«Санитайзеров действительно много в аптеках по всей стране. У большинства этих средств срок годности истекает в этом году или в начале следующего, поэтому аптечные организации придумывают акции, например два по цене одного. Но так как спрос невелик — их просто дарят клиентам за покупку нелекарственного ассортимента», — рассказала Виктория Преснякова.
Для маленьких и средних аптек, по словам эксперта, раздавать санитайзеров дешевле, чем утилизировать. Также многие аптеки перезатарены медицинскими масками. При сегодняшнем спросе их хватит на год.
Ранее 1 июля Роспотребнадзор РФ объявил о снятии антиковидных ограничений в России. Но их могут вернуть при ухудшении эпидситуации.
В Челябинской области масочный режим отменили с 1 июня 2022 года, а обязательную вакцинацию от ковида по эпидпоказаниям — 6 июня.