Апрельская акция в аптеках «Живика» Челябинска: экономьте на покупках до 25%

Предложение действует до конца месяца

Erid: 2SDnjetoNem

Природа пробуждается, а цены снижаются! Весенняя акция в сети аптек «Живика» — получите до 25% выгоды при покупке лекарств, витаминов, косметических и медицинских средств. Предложение действует в течение всего апреля.

Примеры товаров, участвующих в акции:

● Новатенол, мазь 5%, 25 г — скидка 25%

● Кардиомагнил, 75+15,2 мг, 100 таблеток — кешбэк 5% бонусами

● Пенталгин, 24 таблетки — кешбэк 10% бонусами

● Витрум легкодоступное железо, сироп, 120 мл. БАД. Не является лекарством — скидка 15%

● Фосфалюгель, гель для внутреннего применения, 16 г, 20 пакетиков — кешбэк 5% бонусами

● Термометр Omron, арт. eco temp basic mc-246-ru — скидка 25%

● Тенотен, 40 таблеток для рассасывания — кешбэк 5% бонусами

● Ангиорус, гель для ног, 120 мл — скидка 25%

● Экофурил, 200 мг, 16 капсул — кешбэк 15% бонусами

● Тетралаб Витамин D3 2000МЕ, 100 мг, 120 таблеток. БАД. Не является лекарством — скидка 20%

Ознакомьтесь с полным списком акционных товаров

Почему выгодно покупать именно в «Живике»?

В рамках весенней акции «Живика» предлагает своим покупателям разнообразные скидки на широкий ассортимент товаров — начиная с медикаментов и заканчивая косметическими средствами. Весь апрель здесь можно купить лекарства и прочие товары с максимальной выгодой. При этом остаются актуальными все остальные услуги сети. Среди них:

● бронирование: если купить товар прямо сейчас вы не можете — забронируйте его, и он будет ждать вас до 36 часов;

● кешбэк для владельцев карт «Живика»: за покупку акционных товаров вы можете получить высокий кешбэк баллами и потратить их на скидку на будущие приобретения;

● сравнение цен по всей сети аптек и выбор оптимального варианта;

● проверка наличия нужных товаров в конкретной аптеке (ближайшей к вам или любой другой);

● доставка заказанных товаров на дом.

Успейте приобрести лекарства и медицинские препараты по выгодным ценам.

Адреса аптек сети «Живика» в Челябинске

*Срок проведения акции — с 01 по 30 апреля 2024 года. Кешбэк начисляется в виде бонусов на карту клиента «Живика. Бонус» — единица учета скидки на будущую покупку. 1 Бонус = 1 рубль. Полный перечень товаров, условия акции и список адресов аптек, участвующих в акции, — на сайте Zhivika.ru. Не является публичной офертой. Все товары категории 18+.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама.

Рекламодатель — ООО «Ас-бюро плюс».