Апрель в Челябинской области начнется с летнего тепла

В регионе может потеплеть до +20 градусов

Начало апреля в Челябинской области выдастся по-летнему теплым: местами температура воздуха может подняться почти до +20 градусов. Однако к концу рабочей недели синоптики обещают небольшое похолодание, которое, впрочем, задержится всего на пару дней. Подробнее о погоде с 31 марта по 6 апреля — в материале ИА «Первое областное».

«Регионы Урала большую часть рабочей недели будут находиться в области антициклона, так что в условиях малооблачной погоды днем воздух будет хорошо прогреваться. Но в четверг-пятницу на территорию прорвутся поля дождевой облачности, и сразу похолодает до +7...+12 градусов»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске до среды температура воздуха будет постепенно повышаться и к середине недели поднимется до +19 градусов. В четверг пройдет небольшой дождь, столбики термометров упадут до +13 градусов. В пятницу солнечно, но прохладно — всего +8. Но уже в выходные в городе снова будет около +15 градусов.

На юге региона ожидается много солнца и аномальное тепло до +18 градусов. С четверга температура также немного снизится, пройдет дождь. В выходные вероятны небольшие осадки, градусники покажут около +13 градусов.

В северных районах будет чуть прохладнее: во второй половине недели температура может опуститься до +5 градусов. Самым теплым днем станет среда — воздух прогреется до +16 градусов. В остальные дни ожидается около +10...+12 градусов.

Напоминаем, прогноз погоды на неделю — предварительный. За ежедневными сводками следите на нашем сайте.