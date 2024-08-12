АО «Обл-ТВ» была проведена жеребьевка по распределению платного эфирного времени

06.08.2024 г. АО «Обл-ТВ» была проведена жеребьевка по распределению платного эфирного времени, предоставляемого кандидатам на должность губернатора Челябинской области