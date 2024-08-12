06.08.2024 г. АО «Обл-ТВ» была проведена жеребьевка по распределению платного эфирного времени, предоставляемого кандидатам на должность губернатора Челябинской области, в средствах массовой информации: телеканалы «БУЛАТ» (ОТВ), «Восточный Экспресс», «Городские новости. Челябинск» (Урал 1), радиоканалы «Аркаим» (Ретро ФМ), «ОТВ174» (Радио Дача), «Бизнес ФМ Челябинск», «РАДИО 100».