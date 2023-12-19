Антрополог из Уфы восстановил облик захороненной под Магнитогорском сарматской девушки

Останки красавицы пролежали в земле около двух тысяч лет

Ученый-антрополог Уфимского федерального исследовательского центра РАН Алексей Начвалода восстановил облик сарматской девушки, могилу которой в 2022 году нашли в степях под Магнитогорском.

Останки девушки находились в одном из курганов ритуального комплекса Харьковский I, который создавался в среднесарматское время, то есть между I веком до нашей эры и I веком нашей эры.

За две тысячи лет, что прошли с момента захоронения, одежда девушки и ее волосы успели истлеть. Остался только скелет. И все-таки антрополог смог реконструировать облик древней красавицы.

Ученый считает, что девушке было не больше 21 года. Роста кочевница была невысокого — около 150 сантиметров. Черты лица восстановлены по черепу. Но пока неизвестно, каким тоном кожи, цветом глаз и волос обладала красавица — для этого нет достоверной генетический информации. Девушка могла быть светлокожей блондинкой или кареглазой брюнеткой. Поэтому антрополог изготовил два скульптурных портрета.