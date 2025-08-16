Антон Алиханов осмотрел бульдозеры производства «ДСТ-Урал» в Челябинске

Предприятие производит свыше 800 разных машин в год

Сегодня, 16 августа, глава Минпромторга России Антон Алиханов и губернатор Алексей Текслер посетили предприятие «ДСТ-Урал», специализирующееся на производстве дорожно-строительной техники. Они осмотрели некоторые образцы техники, а также ознакомились с современными роботизированными комплексами в новом механообрабатывающем цехе, сообщили в пресс-службе правительства региона.





Предприятие работает с 1999 года и сегодня является одним из крупнейших в своей отрасли в стране. Оно создает, в том числе, тяжелые карьерные бульдозеры и самые мощные отечественные бульдозеры массой 55 тонн.

В планах на этот год у «ДСТ-Урал» — выпуск свыше 800 машин разных классов.

Алексей Текслер и Антон Алиханов также посетили научно-производственное предприятие «Учтех-Профи», которое производит инновационную учебную продукцию для вузов, техникумов и учебных центров. Это, в том числе, тренажеры, станки, виртуальные стенды и многое другое.





Сейчас предприятие разрабатывает систему управления для 6-осевого вертикально-сочленного манипулятора. Она откроет новые возможности для обучения студентов в области робототехники и автоматизации.