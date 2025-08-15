Антон Алиханов и Алексей Текслер встретились с участниками программы «Время героев»

Ветераны СВО проходят стажировки в органах исполнительной власти

После посещения ведущих промышленных предприятий Челябинска глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и Алексей Текслер встретились со своими подопечными — участниками президентской кадровой программы «Время героев». Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Они пообщались с участниками программы Денисом Камалетдиновым и Евгением Мурашовым, которые проходят стажировки в министерстве и администрации региона. Наставники и их подопечные обсудили дальнейшее сотрудничество.

Отметим, в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера с декабря 2024 года реализуется программа «Герои Южного Урала», целью которой является подготовка ветеранов спецоперации к управленческой работе в органах власти, общественных организациях.