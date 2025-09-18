Антициклон удержит сухую и безветренную погоду в Челябинской области 18 сентября

День выдастся теплым

Сегодня, 18 сентября, бабье лето продолжит радовать жителей Челябинской области теплом до +20 градусов и отсутствием осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура в Челябинске составит +18…+20 градусов. Облаков будет чуть больше, чем солнца. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

В Сатке, Златоусте и Трехгорном воздух прогреется до +17 градусов. Облачно с прояснениями. Почти без ветра.

В Усть-Катаве на градус выше — до +18. День выдастся хмурым. Ветер западного направления, 2 метра в секунду.

Пасмурно и +14 градусов будет в Бакале. Ветер западный, слабый.

На юге региона установится облачная и теплая погода: градусники покажут до +19.

В Снежинске и Озерске также потеплеет до +19 градусов. Без осадков.

В целом столбики термометров по области установятся в пределах от +15 до +20 градусов. Обойдется без дождей. Ветер преимущественно западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.