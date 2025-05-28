Антициклон спровоцирует 30‑градусную жару в Челябинской области 28 мая

Дождей не ожидается

Сегодня, 28 мая, в Челябинской области ожидается сухая и жаркая погода с умеренным ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +29°C. Без дождей. Ветер преимущественно западного направления, около 6 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +26°C. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

Температура в Миассе также зафиксируется на +26°C. Пасмурно. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

Жителям Аши с погодой повезет больше: ясно, слабый ветер и 26°C тепла.

Воздух в Сатке прогреется до +25°C. Облачно, во второй половине дня ясно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

В Южноуральске ожидается около +28°C и преимущественно пасмурная погода. Ветер северо-западного направления, 5 метров в секунду.

В Бакале будет +22°C. Преимущественно солнечно. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от +25 до +30°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.