Антициклон сохранит сухую и прохладную погоду на Южном Урале 13 ноября

Где-то солнца будет больше, где-то — меньше

Сегодня, 13 ноября, в Челябинской области температурный фон будет колебаться от слабого минуса до небольшого плюса. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске может потеплеть до +2°C. Ветер южный, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске и Миассе — 0°C и облачно с прояснениями. Зонт не потребуется.

Златоусту достанется небольшой минус. Преимущественно пасмурно. Ветер юго-западный, слабый.

В Южноуральске, Карталах и Троицке столбики термометров поднимутся до +1...+2°C. Осадков быть не должно.

В Верхнем Уфалее — пасмурно и −2°C. Ветер юго-западного направления, 3 метра в секунду.

В Бредах, напротив, из-за облаков выглянет солнце. Градусник покажет ту же цифру, но со знаком плюс.

В Снежинске и Озерске день выдастся хмурым. Температура составит около +1°C.

В целом в регионе будет от −2 до +3°C и без погодных сюрпризов. Ветер западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду.