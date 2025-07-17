Антициклон прогреет воздух до +29°C в Челябинской области 17 июля

Могут пройти небольшие дожди с грозами

Сегодня, 17 июля, в Челябинской области будет преимущественно солнечно, однако в отдельных районах могут пройти небольшие дожди. На юге региона по-прежнему будет под +30°C, на остальной территории чуть ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +25°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления, до 3 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +26°C. Малооблачно. Ветер юго-западный, слабый.

Температура в Миассе поднимется до +23°C. Преимущественно пасмурно. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Воздух в Златоусте и Верхнем Уфалее прогреется до +21°C. Преимущественно солнечно. Ветер северо-западный, слабый.

В Кыштыме ожидаются +23°C и облачная погода с прояснениями. Ветер западного направления, 4 метра в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +28°C. Без осадков. Ветер западный, слабый.

В целом в регионе будет от +21 до +26°C, на юге потеплеет до +29°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. На юге области вероятны грозы. Ветер неустойчивый, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 12 метров в секунду.