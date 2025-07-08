Антициклон прогреет воздух до +28 градусов в Челябинской области 9 июля

Существенных осадков не ожидается

На смену циклонам в Челябинской области приходит антициклон, благодаря которому в ближайшие дни установится жаркая погода. Так, в среду, 9 июля, синоптики обещают повышение температуры до +28 градусов. Ветер ожидается слабым, существенных осадков не предвидится, рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

Градусники в Челябинске этой ночью покажут от +12 до +14 градусов, днем температура поднимется до +25…+27 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров предстоящей ночью покажут от +10 до +15 градусов, в низинах ожидается около +7 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Вероятен туман. Дневной прогрев составит от +23 до +28 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, локально порывы до 12 метров в секунду.