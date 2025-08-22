Антициклон прогонит дожди и повысит температуру в Челябинской области 22 августа

Синоптики обещают прогрев до +25 градусов

Сегодня, 22 августа, в Челябинской области на смену тучам и дождям придет переменная облачность. Антициклон, вытеснивший циклон, сможет прогреть воздух до +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается +24°C. Погода порадует отсутствием осадков. Ветер северо-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске на градус ниже — до +23. Переменная облачность, без дождя.

Миасцам достанутся 21°C тепла и облачная погода с прояснениями. Ветер западный, слабый.

Градусники в Златоусте покажут +19°C. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер западного направления, до 3 метров в секунду.

В Троицке, напротив, будет малооблачно и жарко — до +25°C.

В Карабаше сегодня умеренно тепло — до +20. Преимущественно солнечно.

В целом температура в регионе установится в пределах от +20 до +25°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду.