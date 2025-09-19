Антициклон продолжит влиять на южноуральскую погоду 19 сентября

Бабье лето захватит предстоящий уик‑энд

В Челябинской области все теплее и теплее: сегодня, 19 сентября, температура в регионе может подняться до +21 градуса. День выдастся сухим и почти безветренным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Градусники в Челябинске покажут до +20 градусов. Переменная облачность. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске и Миассе воздух прогреется до +19 градусов. Дождей не предвидится. Ветер западный, слабый.

В Аше и Бредах на градус теплее — до +20. Преимущественно облачно. Ветер юго-западный, около 2 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее столбики термометров зафиксируются на +18 градусах. Без осадков. Ветер западного направления, слабый.

Прохладнее всего будет в Бакале — до +15 градусов. Почти без ветра.

В целом температура в регионе составит +16…+21 градус. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду, локально с порывами до 10 метров в секунду.

В выходные существенных погодных изменений не ожидается. Лишь в воскресенье, предварительно, пройдет дождь.