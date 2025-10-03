Антициклон принесет ясную и теплую погоду на Южный Урал 3 октября

Северо-западный ветер будет периодически усиливаться

Сегодня, 3 октября, погода порадует жителей Челябинской области солнцем и теплом. Температурный максимум, прогнозируемый синоптиками, — до +13°C. Рассказываем подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске сегодня солнечно, сухо и около +11°C. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается переменная облачность и 11°C со знаком плюс. Ветер слабый.

Малооблачная погода установится в Миассе. Воздух прогреется до +10°C.

Жители Троицка и Южноуральска также смогут насладиться солнцем. Температура поднимется до +11°C. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду.

Аналогично — в Пласте, Карабаше и Кыштыме.

В Бакале градусники покажут +6°C. Почти без ветра, но облаков будет больше, чем на другой территории.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +8 до +13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.