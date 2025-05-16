Антициклон принес теплую и сухую погоду в Челябинскую область

Ветер ожидается слабым, западного направления

Сегодня, 16 мая, в Челябинской области на большей части территории потеплеет до +20°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +19…+21°C. Облачно с прояснениями, день пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +19°C. Пасмурно. Ветер северного направления, слабый.

Температура в Миассе поднимется до +20°C. День выдастся облачным. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Златоусте потеплеет до +18°C. Облачно с прояснениями, к вечеру небо нахмурится. Ветер западного направления, около 5 метров в секунду.

Дневной прогрев в Еманжелинске составит +21°C. Также облачно. Ветер западный, слабый.

Воздух в Бакале прогреется до +16°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +17 до +22°C. День пройдет без осадков. Ветер западной четверти, на юге области с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду с локальными порывами до 12 метров в секунду.