Антициклон подарит южноуральцам прохладную погоду без осадков 21 ноября

Ветер будет слабым

Сегодня, 21 ноября, температура в Челябинской области будет около нуля. Местами прояснится, а где-то сохранится пасмурная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске — около 0°C и без осадков.

В Магнитогорске прогнозируют −1°C и переменную облачность.

В Миассе тоже будет около −1°C, но небо ожидается ясным. Ветер южный, слабый.

В Сатке, Трехгорном и Златоусте столбики термометров достигнут −2°C. Малооблачно и почти без ветра.

В Бредах воздух может прогреться до +1°C. Ясно. Ветер восточного направления, 4 метра в секунду.

Троицку, Карталам и Южноуральску также достанется солнечная погода, но температура будет слабоотрицательной.

В целом градусники в регионе покажут от −3 до +2°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами возможны туманы и гололедица. Ветер западный, 3—8 метров в секунду.