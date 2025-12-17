Антициклон над Уралом снизит количество осадков в Челябинской области 18 декабря

Ночью в регионе по-прежнему морозно

В четверг, 18 декабря, осадков в Челябинской области будет немного, ветер ослабнет. Ночью местами сохранится мороз до −25°C, днем температура может подняться до −8°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается около −20°C, днем на порядок выше — до −10°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром в низинах возможен туман. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области температура этой ночью опустится до −15...−20°C, при прояснении похолодает до −25°C. Днем градусники покажут от −8 до −13°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. В отдельных районах в утренние часы возможны туман и изморозь. Ветер преимущественно западный, 2—7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.