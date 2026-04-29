Сегодня, 29 апреля, Челябинская область окажется в области повышенного давления: осадков не будет, ветер станет тише. На большей части территории градусники покажут около +15°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске день выдастся сухим и теплым: дневной прогрев составит +15°C. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
В Миассе — ясно и +14°C.
В Златоусте лучи солнца будут проглядывать сквозь неплотные облака. Воздух прогреется до +12°C. Слабый юго-западный ветер.
В Аше столбики термометров остановятся на +14°C. Ближе к ночи может начаться слабый дождь.
В Бакале сегодня 10°C выше нуля и облачно с прояснением.
В Троицке и Пласте потеплеет до +16°C. Солнечно. Ветер юго-западного направления, 5 метров в секунду.
В целом температура в регионе поднимется до +11…+16°C. Ветер будет южным, от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.