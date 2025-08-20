Антитеррористические учения пройдут в школах и детсадах Челябинской области в августе

К мероприятию привлекут только взрослых, детей оно не коснется

Челябинская область присоединится к всероссийским учениям, которые пройдут 21—22 августа в школах, колледжах и детских садах. Во время учений педагоги и другие сотрудники должны отработать алгоритмы действий в критических ситуациях, сообщает пресс-служба областного Минобра.

«В Челябинской области в учениях будут задействованы 75% образовательных организаций, включая подведомственные учреждения министерства образования и науки региона. Участники должны научиться сохранять спокойствие и правильно действовать в критической ситуации», — отмечают в пресс-службе.

Для учений разработаны специальные информационные карточки с пошаговыми инструкциями на случай вооруженного нападения, взрыва или обнаружения подозрительного предмета.

В учениях задействуют только сотрудников образовательных организаций. Дети к учениям привлекаться не будут. Но придут сотрудники МВД, МЧС, ФСБ и Росгвардии Челябинской области.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на аппаратном совещании с главами обращал особое внимание на подготовку к учебному году в части безопасности и рекомендовал проводить такие межведомственные учения перед 1 сентября.