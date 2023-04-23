Антипасху отмечают православные христиане 23 апреля

В народе в этот день отмечают Красную горку

Сегодня, 23 апреля, отмечается Антипасха, или Фомино воскресенье. В народе этот праздник называют Красной горкой. Отмечают его в первое воскресенье после Пасхи. История праздника, а также народные традиции на Красную горку — в материале ИА «Первое областное».

Антипасха дословно переводится как «вместо Пасхи» и отмечается на восьмой день после главного христианского праздника в честь второго пришествия Христа к апостолам. Второе название — Фомино воскресенье, так как именно в это пришествие Иисус явился апостолу Фоме, который не верил в его воскресение.

Согласно Евангелию, смерть Христа произвела на Фому удручающее впечатление. Он был уверен в том, что Мессия не воскреснет, а потом упал духом и решил отделиться от апостолов. В связи с этим он не присутствовал при воскрешении Христа, а когда апостолы ему рассказали об этом, ответил: «Если не увижу на его руках ран от гвоздей, и не вложу в них свои пальцы, и не вложу свою руку в его ребра, не поверю». Тогда Христос явился к Фоме и показал ему свои раны. С того момента он поверил не только в то, что Иисус воскрес, но и в его божественную сущность.

В храмах с этого дня богослужения проводятся с закрытыми Царскими вратами. Кроме того, восстанавливается пост по средам и пятницам.

Красная горка

В народе в этот день отмечают Красную горку. По одной из версий, это языческий праздник, который отмечали наши предки еще в дохристианской Руси. В этот день славяне встречали рассвет на той горе, с которой раньше всех сошел снег, и прославляли бога солнца — Ярило. Такую горку наши предки называли «красной», то есть красивой или нагретой солнцем.

С приходом христианства название народного праздника сохранилось, но традиции изменились. Наши предки дарили друг другу пасхальные яйца, которые были выкрашены преимущественно в красный цвет, а затем скатывали их с небольшой горки. Того, чье яйцо докатывалось до подножия целым, ждала счастливая жизнь.

А еще в этот день обычно венчалось множество пар, так как венчания обычно не проводят на Пасхальной неделе. Считается, что те семьи, которые свяжут себя узами брака на Красную горку, будут жить счастливо.