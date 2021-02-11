Антимонопольная служба нашла нарушения при высадке деревьев в центре Челябинска

Комитет дорожного хозяйства заключал договоры без конкурса

Антимонопольная служба возбудила дело по антиконкурентному соглашению при заключении контрактов на высадку деревьев на проспекте Ленина в областном центре. У ведомства есть претензии к городскому Комитету дорожного хозяйства, а также к ООО «Артур», ООО НПО «Сад и огород» и еще к восьми индивидуальным предпринимателям.



«По предварительной информации, Комитет искусственно разделил контракты на высадку деревьев, чтобы уйти от конкурсных процедур. При этом все договоры имеют единую форму, предмет договора и заключены в один временной период», — объясняют суть своих претензий в УФАС.



Ранее проверку уже проводила полиция. Сотрудники Комитета рассказали силовикам, что руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника НПО «Сад и огород» и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина.



Сотрудники комитета напоминали начальнику, что для заключения таких контрактов необходим конкурс. Однако тот заявил, что на это нет времени, и настоял на заключении прямых договоров.



УФАС России установило, что коммерческие предложения зарегистрированы Комитетом задним числом. Например, ИП Королева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 11 марта 2020 года, а коммерческие предложения от ее имени (с указанием ИНН) направлены 2 марта 2020 года. Также Комитет представил Челябинскому УФАС России журнал регистрации входящих документов. Установлено, что фактически указанные входящие номера присвоены иным документам.



Дело будут рассматривать на заседании УФАС 5 марта.