Антимонопольная служба возбудила дело по антиконкурентному соглашению при заключении контрактов на высадку деревьев на проспекте Ленина в областном центре. У ведомства есть претензии к городскому Комитету дорожного хозяйства, а также к ООО «Артур», ООО НПО «Сад и огород» и еще к восьми индивидуальным предпринимателям.
«По предварительной информации, Комитет искусственно разделил контракты на высадку деревьев, чтобы уйти от конкурсных процедур. При этом все договоры имеют единую форму, предмет договора и заключены в один временной период», — объясняют суть своих претензий в УФАС.
Ранее проверку уже проводила полиция. Сотрудники Комитета рассказали силовикам, что руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника НПО «Сад и огород» и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина.
Сотрудники комитета напоминали начальнику, что для заключения таких контрактов необходим конкурс. Однако тот заявил, что на это нет времени, и настоял на заключении прямых договоров.
УФАС России установило, что коммерческие предложения зарегистрированы Комитетом задним числом. Например, ИП Королева зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя только 11 марта 2020 года, а коммерческие предложения от ее имени (с указанием ИНН) направлены 2 марта 2020 года. Также Комитет представил Челябинскому УФАС России журнал регистрации входящих документов. Установлено, что фактически указанные входящие номера присвоены иным документам.
Дело будут рассматривать на заседании УФАС 5 марта.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом