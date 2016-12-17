Антикоррупционная политика способствует выявлению нарушений в регионе

Губернатор Челябинской области рассказал полпреду Президента о работе правоохранителей.
16 декабря губернатор Челябинской области принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. На собрании обсуждалась эффективность работы органов исполнительной власти на территории УрФО. Игорь Холманских напомнил, что Президентом была поставлена задача по повышению прозрачности проверок по случаям превышения полномочий.
Целый ряд громких коррупционных дел был инициирован с подачи Главного контрольного управления Челябинской области. Факты нарушений были установлены в ходе рядовых проверок. Эффективная деятельность ведомства была отмечена накануне на заседании Совета при полпреде Президента. Борис Дубровский отметил, что многие «громкие» дела в области начинались после выявления фактов превышения полномочий на местах.
— В большинстве случаев именно политика профилактики правонарушений, проводимая нами на местах, регулярные проверки привели к выявлению и раскрываемости коррупционных преступлений, наказанию виновных лиц. Так, например, часть «громких» коррупционных дел в Челябинской области была фактически возбуждена с нашей подачи лишь после того, как в правоохранительные органы поступила информация Главного контрольного управления Челябинской области о нарушениях, выявленных в ходе плановых проверок, — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Отметим, что в Челябинской области удалось выстроить очень тесное конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами во всех направлениях деятельности.
Фото: gubernator74.ru