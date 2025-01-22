Аномальный мороз до −30°C сохранится в Челябинской области в ночь на 23 января

Сильный ветер сохранится

Предстоящая ночь 23 января в Челябинской области выдастся аномально холодной: местами температура воздуха опустится до −30°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Холодная воздушная масса по-прежнему влияет на погоду на Южном Урале. При этом под воздействием гребня антициклона ожидается менее облачная погода и столбики термометров в ночные часы в отдельных районах могут опуститься до −30°C», — рассказали синоптики.

Ветер сохранится северным и сильным: порывы будут достигать 14 метров в секунду. И лишь ближе к вечеру четверга мороз начнет отступать, температура начнет повышаться, а ветер сменит направление на южное.