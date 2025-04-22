Аномальный ход температур прогнозируют в Челябинской области 23 апреля

На юге будет до +23°C, а на севере может похолодать до +4°C

В среду, 23 апреля, синоптики обещают в Челябинской области редкое метеорологическое явление — аномальный ход температур, когда температура воздуха не растет, а продолжает снижаться. Коснется это преимущественно северных районов, на юге сохранится аномальное тепло, уточнили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью градусники покажут от +7 до +9°C, днем — от +9 до +11°C с возможным понижением до +6°C. Переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области местами также ожидаются кратковременные дожди. Грозы. Столбики термометров ночью установятся в пределах от +7 до +12°C, в горах и низинах опустятся до +2°C. Днем в северной половине региона будет до +9…+14°C, однако при натекании облачности температура рухнет до +4°C. В южных районах и на крайнем западе обещают от +18 до +23°C. Переменная облачность, локально сохранятся осадки и грозы. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-восточное, от 5 до 10 метров в секунду, при грозах усиление до 16 метров в секунду.