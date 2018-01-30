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/ Аномальные морозы в Челябинске

Аномальные морозы в Челябинске

Признаки климатических изменений.
сегодня в 17:04
  |  Общество

На фоне часто звучащих прогнозов об аномальном снижении среднесуточных температурных показателей воздуха в Челябинске и области климатологи заявляют о возможной угрозе для сложившейся экосистемы региона. По мнению специалистов, экстремальные морозы могут свидетельствовать о начале процесса глобального потепления, который в силах изменить жизнь Урала в будущем.

Что же на самом деле происходит с климатом?

Стремительное снижение показателей температурного столбика многие челябинцы воспринимают как очередной каприз погоды, предпочитая заказывать из Челябинска по всем туроператорам, чтобы «сбежать» из зимы в лето. Экологи уверяют — аномальные морозы, которые возможно придут на Урал, после 2020 года могут стать климатической нормой, и жителям региона нужно быть готовыми к этому.

Жан Жузель, один из ведущих климатологов мира, активно сотрудничающий с Уральским федеральным университетом, также отмечает значимость климатических изменений. Пока рост температуры остается в пределах нормы (средний температурный показатель воздуха повышается на два градуса за столетие), но темпы градации мировой экологической системы стремительно меняются.

Последствия глобального потепления хорошо известны даже тем, кто далек от вопросов научной климатологии: таяние снегов Гренландии, повышение уровня воды в Мировом океане, утрата километров прибрежных территорий по всей планете. Ученые уверяют, что первыми воздействие глобального потепления ощутят Китай, Таиланд, Китай, Бангладеш — экзотические страны, в которые можно отправиться при заказе тура на www.onlinetours.ru. Ввиду того, что в Азии сосредоточены производственные мощности многих компаний мира, экологические изменения повлекут изменения условий экономической активности.

Сейчас, пока еще сохраняется вероятность остановки глобальной климатической катастрофы, ученые призывают каждого из нас внести посильную лепту в сохранение существующего мирового порядка: прекратить жарко топить в помещениях, экономить электроэнергию, сортировать бытовые отходы, минимизировать использование пластика. Прислушиваться к таким советам или нет — решает каждый, но сомневаться в наступлении климатических изменений уже не приходится.

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